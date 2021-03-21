İtalya Ligi'nde Hellas Verona ile Atalanta karşı karşıya geldi. Ligi ilk dörtte bitirmek ve Şampiyonlar Lig ibileti almak isteyen Atalanta, Hellas Verona deplasmanında 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovsky ve 42. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Hellas Verona'da maça yedek başlayan Mert Çetin şans bulamadı. Koray Günter maç kadrosunda yer almadı.
Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 55'e yükseltti. Ligde son 3 maçını kaybeden Hellas Verona, 38 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Hellas Verona, Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta, Udinese'yi ağırlayacak.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovsky ve 42. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Hellas Verona'da maça yedek başlayan Mert Çetin şans bulamadı. Koray Günter maç kadrosunda yer almadı.
Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 55'e yükseltti. Ligde son 3 maçını kaybeden Hellas Verona, 38 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Hellas Verona, Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta, Udinese'yi ağırlayacak.