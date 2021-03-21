Atalanta, Şampiyonlar Ligi aşkına kazandı

İtalya Ligi'nde Şampiyonlar Ligi almak için mücadele eden Atalanta, Hellas Verona deplasmanında hata yapmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atalanta, Şampiyonlar Ligi aşkına kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 16:26
İtalya Ligi'nde Hellas Verona ile Atalanta karşı karşıya geldi. Ligi ilk dörtte bitirmek ve Şampiyonlar Lig ibileti almak isteyen Atalanta, Hellas Verona deplasmanında 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovsky ve 42. dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Hellas Verona'da maça yedek başlayan Mert Çetin şans bulamadı. Koray Günter maç kadrosunda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 55'e yükseltti. Ligde son 3 maçını kaybeden Hellas Verona, 38 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Hellas Verona, Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta, Udinese'yi ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.