Atalanta - Cagliari maçı başladığı gibi bitti

İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Atalanta, Cagliari'yi ağırladı.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Atalanta puanını 51'e yükseltti. Cagliari ise puanını 25 yaptı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Empoli deplasmanına gidecek. Cagliari, Juventus'u konuk edecek.
Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Atalanta puanını 51'e yükseltti. Cagliari ise puanını 25 yaptı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Empoli deplasmanına gidecek. Cagliari, Juventus'u konuk edecek.
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