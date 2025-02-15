Atalanta - Cagliari maçı başladığı gibi bitti

İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Atalanta, sahasında Cagliari ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atalanta - Cagliari maçı başladığı gibi bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2025 18:51
İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Atalanta, Cagliari'yi ağırladı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Atalanta puanını 51'e yükseltti. Cagliari ise puanını 25 yaptı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, Empoli deplasmanına gidecek. Cagliari, Juventus'u konuk edecek.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery