Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı

Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Hamza Gür ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Atakaş Hatayspor, Hamza Gür ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2020 21:24
Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Hamza Gür ile yollarını ayırdı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, üç sezondur Hatayspor'un formasını terleten Hamza Gür'ün şampiyonluktaki emeğinin büyük olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, "Armamıza yakışır şekilde mücadele eden, takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emekleri olan Hamza Gür ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hamza Gür'e bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için