Ataberk Dadakdeniz: 'Bu maçı Ahmet Eyüp'ün ailesine armağan ediyorum'

Antalyaspor'un file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Ataberk yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tüm sporcular için zor bir maç oldu. Çok fazla futbol konuşamadığımız bir dönemde sahaya çıkmak zorunda kaldık." dedi.



Ayrıca, "Maçla alakalı pek fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Bir kaleci olarak bir meslektaşım depremde vefat etti. Bu Süper Lig'deki ilk maçımdı. Bu maçı Ahmet Eyüp'ün ailesine armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.





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