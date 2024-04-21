Aston Villa, geriden gelip farka koştu!

Premier Lig 34. hafta maçında Aston Villa, sahasında Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

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Aston Villa, geriden gelip farka koştu!
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21 Nisan 2024 19:05
Premier Lig 34. hafta maçında Aston Villa, sahasında Bournemouth ile karşılaştı. Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Morgan Rogers, 7. dakikada Moussa Diaby ve 78. dakikada Leon Bailey attı. Bournemouth'un tek golü 31. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Aston Villa'da Leon Bailey 1 gol-1 asistle, Ollie Watkins ise 2 asistle yıldızlaşan isimler oldu.

Bournemouth'ta Enes Ünal maça yedek başladı ve 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.

Unai Emery'nin öğrencileri bu sonuçla puanını 66 yaptı ve 4. sıradaki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma iddiasını sürdürdü. Bournemouth ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Chelsea ile oynayacak. Bournemouth ise Brighton'u ağırlayacak.

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