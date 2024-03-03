Aston Villa'dan iki isim için flaş karar

Premier Lig'de 4. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi vizesı alması beklenen Aston Villa, 2 yıldız ismini satmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa'dan iki isim için flaş karar
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03 Mart 2024 13:55
Sezon başında yaptığı transferlerle iyi performans gösteren ve Premier Lig'de 4. sırada yer alan Aston Villa, 2 yıldız ismini satmaya hazırlanıyor.

FAIR-PLAY SIKINTISI YAŞANIYOR

The Mail'de yer alan habere göre Aston Villa hem Premier Lig geliri hem de Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek gelire rağmen Finansal Fair-Play'den kurtulamayacak.

Haberin detaylarında Aston Villa'nın ceza yememek için Newcastle United'ın ve Arsenal'in takibinde olan Jacob Ramsey ve Douglas Luiz'e gelebilecek güzel teklifleri değerlendireceği ve satmaya sıcak baktığı söylendi.

Ayrıca Aston Villa'nın bu 2 yıldız oyuncudan yaklaşık olarak 150 milyon euroluk bir gelir beklediği de söylendi.

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