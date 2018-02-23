Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İspanyol askerleri tarafından büyük bir şok ile karşılaştı! İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre İspanyol askerler, Guardiola'nın özel uçağını indirdi ve aramada bulundu.
Guardiola'nın ailesini taşıyan ve Barcelona'dan Manchester'a uçacak uçağı inceleyen askerlerin uzun bir süre boyunca uçağı beklettikleri kaydedildi.
KATALANYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYOR
İspanyol askerlerin, Katalanya'nın bağımsızlığını desteklediği gerekçesiyle Pep Guardiola'nın uçağında arama yaptıkları iddia edildi.
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Guardiola'nın ailesini taşıyan ve Barcelona'dan Manchester'a uçacak uçağı inceleyen askerlerin uzun bir süre boyunca uçağı beklettikleri kaydedildi.
KATALANYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYOR
İspanyol askerlerin, Katalanya'nın bağımsızlığını desteklediği gerekçesiyle Pep Guardiola'nın uçağında arama yaptıkları iddia edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın