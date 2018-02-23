teknik direktörü, İspanyol askerleri tarafından büyük bir şok ile karşılaştı! İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre İspanyol askerler, Guardiola'nın özel uçağını indirdi ve aramada bulundu.Guardiola'nın ailesini taşıyan ve Barcelona'dan Manchester'a uçacak uçağı inceleyen askerlerin uzun bir süre boyunca uçağı beklettikleri kaydedildi.İspanyol askerlerin, Katalanya'nın bağımsızlığını desteklediği gerekçesiyle Pep Guardiola'nın uçağında arama yaptıkları iddia edildi.