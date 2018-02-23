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Askerler, Pep Guardiola'nın uçağını indirdiler!

Katalanya'nın bağımsızlığı için konuşmalarda bulunan Pep Guardiola'nın özel uçağının İspanyol askerler tarafından indirilip arandığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Askerler, Pep Guardiola'nın uçağını indirdiler!
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23 Şubat 2018 17:55
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, İspanyol askerleri tarafından büyük bir şok ile karşılaştı! İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre İspanyol askerler, Guardiola'nın özel uçağını indirdi ve aramada bulundu.

Guardiola'nın ailesini taşıyan ve Barcelona'dan Manchester'a uçacak uçağı inceleyen askerlerin uzun bir süre boyunca uçağı beklettikleri kaydedildi.

KATALANYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLİYOR

İspanyol askerlerin, Katalanya'nın bağımsızlığını desteklediği gerekçesiyle Pep Guardiola'nın uçağında arama yaptıkları iddia edildi.



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