Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün transferde radarına girdi. İngiltere'den Arsenal, Crystal Palace, Aston Villa, Portekiz'den Sporting Lizbon ve Fransa'dan Lyon, 22 yaşındaki sağ bekle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta da Boey'i kadrosuna katmayı çok istiyor. İngiliz kulübü sezon sonunda başarılı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacak.Boey için, Lyon'un 8 milyon euro olan teklifi Galatasaray tarafından reddedilmişti. Fransız oyuncunun G.Saray ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.Boey, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 karşılaşmada 2 asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.