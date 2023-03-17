Arsenal'in önceliği Sacha Boey

İngiltere'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'de yeni sezon için ilk hedef Sacha Boey olacak. Teknik Direktör Mikel Arteta, 22 yaşındaki Fransız sağ beki kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Arsenal'in önceliği Sacha Boey
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 11:46
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün transferde radarına girdi. İngiltere'den Arsenal, Crystal Palace, Aston Villa, Portekiz'den Sporting Lizbon ve Fransa'dan Lyon, 22 yaşındaki sağ bekle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

ARTETA ÇOK İSTİYOR

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta da Boey'i kadrosuna katmayı çok istiyor. İngiliz kulübü sezon sonunda başarılı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacak.

LYON'UN TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Boey için, Lyon'un 8 milyon euro olan teklifi Galatasaray tarafından reddedilmişti. Fransız oyuncunun G.Saray ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Boey, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 karşılaşmada 2 asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery