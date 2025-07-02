Arsenal, Gyökeres transferinde sona yaklaştı!

Arsenal, Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres ile sözlü anlaşmaya çok yakın.

calendar 02 Temmuz 2025 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Gyökeres transferinde sona yaklaştı!
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Arsenal, forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere. 

İngiliz basınına ve L'Équipe'e göre, Viktor Gyökeres transferinde sözlü anlaşma aşamasına gelindi. Sporting Lizbon'un golcüsüyle anlaşma sağlanması halinde Arsenal, uzun süredir aradığı golcüyü kadrosuna katmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 50'den fazla gol atan İsveçli forvet, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.



Arsenal'in daha önce Benjamin Sesko ile ilgilendiği ancak görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine rotasını Gyökeres'e çevirdiği belirtiliyor. 

Transfer sürecinde oyuncunun menajeri Hasan Çetinkaya ile anlaşmaya varılmak üzere. Arsenal'in bu aşamadan sonra Sporting ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

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