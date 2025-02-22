İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham, 1-0'lık skorla kazandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
4 maç sonra kazanan West Ham, puanını 30'a yükseltti.
Arsenal, gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise Leicester United'ı ağırlayacak.
West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
4 maç sonra kazanan West Ham, puanını 30'a yükseltti.
Arsenal, gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise Leicester United'ı ağırlayacak.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<