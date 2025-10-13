Arsenal'de Odegaard şoku!

Arsenal'de 4 Ekim'de West Ham karşısında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Martin Odegaard'ın sahalara dönüş tarihi netlik kazanıyor.



KASIM ORTASINA KADAR YOK



BBC'de yer alan haberde Norveçli yıldızın, kasım ortasındaki bir sonraki milli maç dönemine kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Sezonun başından bu yana sakatlık sorunları yaşayan Odegaard, üst üste üç Premier Lig maçında ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon Arsenal ile 7 maçta 294 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, 2 asistlik performans sergiledi.