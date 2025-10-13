13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
2-082'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-085'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-086'

Arsenal'de Odegaard şoku!

Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard, dizindeki sakatlık nedeniyle kasım ortasına kadar sahalardan uzak kalacak.

calendar 13 Ekim 2025 20:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'de Odegaard şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arsenal'de 4 Ekim'de West Ham karşısında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Martin Odegaard'ın sahalara dönüş tarihi netlik kazanıyor.

KASIM ORTASINA KADAR YOK

BBC'de yer alan haberde Norveçli yıldızın, kasım ortasındaki bir sonraki milli maç dönemine kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezonun başından bu yana sakatlık sorunları yaşayan Odegaard, üst üste üç Premier Lig maçında ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal ile 7 maçta 294 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, 2 asistlik performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
