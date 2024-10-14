Arnavutluk tek golle zirveye ortak oldu!

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup 4. maçında Arnavutluk, deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Mikheil Meskhis Stadı'nda oynanan maçı Arnavutluk 1-0 kazandı.



Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.



Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübüesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Arnavutluk, 2. galibiyetini alarak 6 puanla averajla lider olan Gürcistan'ı yakaladı.



Bir sonraki maçta Gürcistan, Ukrayna ile oynayacak. Arnavutluk ise Çekya ile karşılaşacak.



