Arnavutluk tek golle zirveye ortak oldu!

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup 4. maçında Arnavutluk, deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Mikheil Meskhis Stadı'nda oynanan maçı Arnavutluk 1-0 kazandı.
Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübüesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk, 2. galibiyetini alarak 6 puanla averajla lider olan Gürcistan'ı yakaladı.
Bir sonraki maçta Gürcistan, Ukrayna ile oynayacak. Arnavutluk ise Çekya ile karşılaşacak.
Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübüesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk, 2. galibiyetini alarak 6 puanla averajla lider olan Gürcistan'ı yakaladı.
Bir sonraki maçta Gürcistan, Ukrayna ile oynayacak. Arnavutluk ise Çekya ile karşılaşacak.