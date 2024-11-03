Arkas Spor, evinde set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında Arkas Spor, Spor Toto ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksinde oynanan mücadelede ev sahibi ekip Arkas Spor sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Gani Arslan
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Maugututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (31, 27, 28)
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksinde oynanan mücadelede ev sahibi ekip Arkas Spor sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Gani Arslan
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Maugututia (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (31, 27, 28)