Arkas Spor evinde mağlup

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Akaa'ya 3-1 mağlup oldu.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Arkas Spor, sadece ilk seti kazanabildi.
Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)
Akaa: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)
Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25
Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23)
Karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Arkas Spor, sadece ilk seti kazanabildi.
Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)
Akaa: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)
Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25
Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23)
Karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.