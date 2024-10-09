Arkas Spor evinde mağlup

CEV Erkekler Challenge Kupası karşılaşmasında Arkas Spor, evinde Finlandiya temsilcisi Akaa'ya 3-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor evinde mağlup
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09 Ekim 2024 21:53
CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Akaa'ya 3-1 mağlup oldu.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Arkas Spor, sadece ilk seti kazanabildi.

Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)

Akaa: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)

Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25

Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23)

Karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.

 

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