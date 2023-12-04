Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Trevor Ariza, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın, efsanevi oyuncu Shaquille O'Neal kendisinden önce şampiyonluk kazandığı için "uykusuz geceler geçirdiğini" iddia etti.



Shaq, Kobe ile yollarını 2004'te ayırdıktan kısa bir süre sonra Miami Heat ile 2006'da şampiyonluk kazanmıştı. Kobe eninde sonunda Shaq olmadan iki şampiyonluk kazanmayı başarmış olsa da, Ariza'ya göre bu durum kendisini geceleri ayakta tutmaya yetmişti:



"Bu durum onu uykusuz gecelere sürükledi diyebilirim. Kendisini düşündüğü kişi olduğunu insanlara kanıtlamak istiyordu."



Kobe, 2009 ve 2010'daki şampiyonluklarını yalnızca Shaq olmadan kazanmakla kalmamış, aynı zamanda iki Finaller MVP'si ödülün de sahibi olmuştu. Shaq, 2000'li yılların başında Lakers'ın kazandığı üç şampiyonlukta da Finaller MVP'si ödülünü kazanan isim olmuştu.





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