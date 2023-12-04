Ariza: "Kobe, Shaq ondan önce kazandığı için uykusuz geceler geçirdi..."

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Trevor Ariza, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın, efsanevi oyuncu Shaquille O'Neal kendisinden önce şampiyonluk kazandığı için "uykusuz geceler geçirdiğini" iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ariza: 'Kobe, Shaq ondan önce kazandığı için uykusuz geceler geçirdi...'
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04 Aralık 2023 12:57
Son güncelleme 04 Aralık 2023 13:05
Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Trevor Ariza, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın, efsanevi oyuncu Shaquille O'Neal kendisinden önce şampiyonluk kazandığı için "uykusuz geceler geçirdiğini" iddia etti.

Shaq, Kobe ile yollarını 2004'te ayırdıktan kısa bir süre sonra Miami Heat ile 2006'da şampiyonluk kazanmıştı. Kobe eninde sonunda Shaq olmadan iki şampiyonluk kazanmayı başarmış olsa da, Ariza'ya göre bu durum kendisini geceleri ayakta tutmaya yetmişti:

"Bu durum onu uykusuz gecelere sürükledi diyebilirim. Kendisini düşündüğü kişi olduğunu insanlara kanıtlamak istiyordu."

Kobe, 2009 ve 2010'daki şampiyonluklarını yalnızca Shaq olmadan kazanmakla kalmamış, aynı zamanda iki Finaller MVP'si ödülün de sahibi olmuştu. Shaq, 2000'li yılların başında Lakers'ın kazandığı üç şampiyonlukta da Finaller MVP'si ödülünü kazanan isim olmuştu.

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