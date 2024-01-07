Arda Güler oynadı, Real Madrid turladı!

Real Madrid, Arandina'yı 3-1 mağlup ederek Kral Kupası'nda tur atladı. Real Madrid forması altında ilk maçına çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler oynadı, Real Madrid turladı!
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07 Ocak 2024 01:21
Son güncelleme 07 Ocak 2024 01:23
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Arandina deplasmanına konuk oldu. Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Joselu, 55. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Rodrygo attı. Arandino'nun tek golünü 90+4'te Nacho Fernandez kendi kalesine attı.

ARDA GÜLER'DEN ETKİLİ PERFORMANS

Arda Güler, Arandina maçıyla birlikte ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmaya 11'de başlayan genç oyuncu, oldukça etkili bir performans ortaya koydu. 14. dakikada kullandığı frikiği direkten dışarı giden Arda Güler, 59. dakikada ise yerini Federico Valverde'ye bıraktı.

Arda Güler'in 59 dakikalık istatistikleri:

-Topla buluşma: 53
-İsabetli pas: 32
-Pas isabeti: Yüzde 89
-Kilit pas: 2
-Toplam şut: 3
-İkili mücadele 3/7

Real Madrid, bu galibiyetle birlikte Kral Kupası'nda tur atladı. Arandina, turnuvaya veda etti.

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