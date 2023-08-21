Arda Güler'den müjdeli haber!

Real Madrid'de sakatlığı sonrası bıçak altına yatan Arda Güler, beklenenden daha kısa süre içinde geri dönecek.

, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den müjdeli haber!
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21 Ağustos 2023 19:28
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Kulüp doktorlarından müjdeli haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

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