Aras Kargo, Beşiktaş'ı 5 sette yendi!

Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aras Kargo, Beşiktaş'ı 5 sette yendi!
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19 Mart 2025 18:48
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Aras Kargo, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Sude Gümüş, Hümay Fırıncıoğlu, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Bengisu Kaçmaz, Deya Güç, Beliz Başkır)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, Selen Köse, Perinelli, Elisa Tuana Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş)

Setler: 22-25, 25-22, 25-23, 15-25, 10-15

Süre: 141 dakika (32, 31, 37, 25, 16)

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