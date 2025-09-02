Antony, yeniden Real Betis'te

Real Betis, Manchester United'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi kadrosuna kattı.



İspanyol ekibi, genç futbolcuyla 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.



KARİYERİ



Brezilyalı golcü, profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo'da başladı ve 2020 yılında Avrupa'ya adım attı.

Ajax ve Manchester United'daki kariyerinin ardından geçen sezon kış transfer döneminde ilk kez Real Betis'e transfer olmuştu.Heliopolis'te geçirdiği muhteşem sezonda 26 maçta 9 gol ve 6 gol pası üreten oyuncu, takımının Avrupa'ya katılmasına ve tarihi UEFA Konferans Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.Betis'in yeni transferi, Brezilya A Milli Takımı'nda forma giydi, 2022 Dünya Kupası'nda yer aldı ve 2021'de Olimpiyat altını kazandı.