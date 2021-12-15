Antonio Rüdiger, Chelsea'den yıllık 15 milyon sterlin istedi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger için flaş bir iddia gündeme geldi.



Bild'in haberine göre; Rüdiger, Chelsea'den olası ayrılığında Real Madrid'in yolunu tutacak. Haberde Real Madrid ile Rüdiger'in arasındaki görüşmelerin devam ettiği de belirtildi.



Öte yandan Chelsea tarafıyla da görüşmelerini sürdüren Rüdiger'in Londra ekibinden talep ettiği maaş da ortaya çıktı. Alman stoper oyuncusunun Chelsea'den yıllık 12 - 15 milyon sterlin arasında bir maaş istediği ifade edildi. Chelsea'nin ise Rüdiger'e teklifinin yıllık 8,5 milyon sterlin olduğu aktarıldı.



Ayrıca Bayern Münih'in de Rüdiger için devrede olduğu ancak bu transferden önce mevcut savunma oyuncularından Niklas Süle ile görüşmelerin tamamlanmasını beklediği yazıldı.



Rüdiger, bu sezon Chelsea ile 21 resmi maça çıktı ve 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO