Antonio Conte'nin bütçesi el yaktı

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, dört koldan hoca arayışı içerisinde.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Siyahbeyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana. Listede Bruno Genesio, Lucien Favre ve Hansi Flick gibi önemli isimler yer alırken Antonio Conte ile de bir görüşme gerçekleştirildi.
Başkan Arat'ın takımın başında görmeyi çok istediği İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Conte marttan bu yana takım yönetmiyor.
BÜTÇESİ EL YAKTI
54 yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksek transfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ın karşılamasının mümkün olmadığı kaydedildi.
Conte, hocalık kariyerinde 4 İtalya şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupa, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 İngiltere Kupa şampiyonluğu kazandı. Toplam 8 kupa kaldırdı.
Antonio Conte, son olarak çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham'ın başında 76 maçta 41 galibiyet, 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Siyahbeyazlılarda başkan Hasan Arat ve yönetiminin gönlü, yabancı teknik adamdan yana. Listede Bruno Genesio, Lucien Favre ve Hansi Flick gibi önemli isimler yer alırken Antonio Conte ile de bir görüşme gerçekleştirildi.
Başkan Arat'ın takımın başında görmeyi çok istediği İtalyan teknik adam, son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı. Conte marttan bu yana takım yönetmiyor.
BÜTÇESİ EL YAKTI
54 yaşındaki hoca ile temas kurulurken, yüksek transfer bütçesi istediği ve bunu Beşiktaş'ın karşılamasının mümkün olmadığı kaydedildi.
Conte, hocalık kariyerinde 4 İtalya şampiyonluğu, 2 İtalya Süper Kupa, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 İngiltere Kupa şampiyonluğu kazandı. Toplam 8 kupa kaldırdı.
Antonio Conte, son olarak çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham'ın başında 76 maçta 41 galibiyet, 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.