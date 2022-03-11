Antonio Conte: "Chelsea için üzülüyorum"

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, eski kulübü Chelsea'nin akıbetini yakından ilgilendiren Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antonio Conte: 'Chelsea için üzülüyorum'
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11 Mart 2022 14:18
İtalyan teknik adam, eski kulübü Chelsea'nin savaştan bu denli etkilenmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili basına konuşan Antonio Conte, "Hiç kolay bir durum değil. Gerçekten çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Chelsea'de 2 harika yıl geçirdim ve 2 kupa kazandım. Oradaki oyuncular için, Thomas Tuchel için, taraftarlar için en iyi dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"CHELSEA'Yİ SEVİYORUM"

Ukrayna'daki savaşın bir önce bitmesini dilediğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Bu savaşın kimseye bir yararı yok. Umarım bir önce sorunlar çözülür ve benim de güzel yıllar geçirdiğim Chelsea'nin önündeki saha dışı engeller kalkar. Daha önce çalıştığım her kulüp hakkında bunları söyleyemem ancak Chelsea'yi gerçekten seviyorum." dedi.

Bu sezon Tottenham'ın başında 24 maça çıkan İtalyan teknik adam, takımıyla 13 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

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