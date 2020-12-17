Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor evinde Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 52. dakikada genç oyuncu Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. 52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşa Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.Antalyaspor'un sezon başında Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu, böylece 13. maçında 462 dakika süre aldı ve 3. kez ağları sarstı.Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal da takımının başındaki 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Antalyaspor'un Yanal ile birlikte 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor.AntalyaCihan Aydın, Samet Çiçek, Sezgin ÇınarFerhat Kaplan, Mert Yılmaz, Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 46 Kudriashov), Eren Albayrak (Dk. 88 Bünyamin Balcı), Ali Eren İyican, Nuri Şahin (Dk. 80 Doğukan Sinik), Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik (Dk. 46 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Podolski), OrgillÖmer Alıcı, Kerim Alıcı, Oğuzhan Berber, Ali Keten, Burak Bekaroğlu, Burak Asan, Marlinho (Dk. 84 Muhammet Arslantaş), Abdullayev (Dk. 54 Melih Okutan), Alican Özfesli (Dk. 63 Tugay Kacar), Mihajlovic (Dk. 84 Muhammet Gümüşkaya), Hamza Gür (Dk. 63 Poepon)Dk. 52 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)Dk. 16 Nuri Şahin, Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 35 Burak Asan, Dk. 78 Marlinho, Dk. 90 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)