Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alex de Souza'nın ekibi Antalyaspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.Corendon-Airlines Park'ta oynanan maçta Anta1yaspor'un gollerini 40. dakikada Ramzi Safuri ve 66. dakikada Veysel Sarı kaydetti.Sivasspor'un tek golünü ise 43. dakikada Fode Koita attı.Bu sonuçla birlikte ligde çıktığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Antalyaspor puanını 18'e yükseltirken, galibiyet hasreti 3 maça yükselen Sivasspor 18 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Sivasspor lider Galatasaray'ı ağırlayacak.7. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, top auta çıktı.18. dakikada Pritchard'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Koita'nın kale önünden kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.20. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Kaluzinski'nin ortasında Samudio'nun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.33. dakikada Manaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.69. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla defansın arkasına sarkan Van de Streek'in sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.87. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahasına giren Gaich'in rakibini çalımladıktan sonra yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.Corendon Airlines Park AntalyaYasin Kol, Hakan Yemişken, Murat ŞenerKenen Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 63 Townsend), Soner Dikmen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Safuri (Dk. 90 Emre Uzun) , Samudio (Dk. 24 Van de Streek), GaichAli Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 86 Menig), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Pritchard (Dk. 67 Turgunbayev), Charisis (Dk.90+2 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 67 Balde), ManajDk. 40 Safuri, Dk. 66 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Net Global Sivasspor)Dk. 50 Veysel Sarı, Dk. 63 Gaich, Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+7 Thalisson (Onvo Antalyaspor)