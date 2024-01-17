Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.



Karşılaşmanın 32. dakikadasında sahne alan Umut Nayir, Pendikspor ile ilk maçında golünü atarak takımını öne geçirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Antalyaspor, 49. dakikada Ufuk Akyol'un attığı golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada son sözü Antalyaspor söyledi. Dakika 58'de topu ağlara gönderen Sander van de Streek, takımına galibiyeti getirdi.



Bu skorla birlikte Antalyaspor bir üst tura çıkan ekip oldu. Pendikspor ise kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



32. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vole vuruşunda, top kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1



45. dakikada Romero'nun ceza sahasında öne çıkan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i çalımlayıp sol çaprazdan şutunda, araya giren defans oyuncusu Naldo, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak golü önledi.



Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



49. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pas verdiği Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Murat Akşit'in sağından filelere gönderdi: 1-1



54. dakikada Romero'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.



58. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Assombalonga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Van de Streek'in şutunda, top kaleci Murat Akşit'in solundan ağlara gitti: 2-1



59. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Murat Akşit topu kornere çeldi.



Mücadeleyi 2-1 kazanan Bitexen Antalyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık



Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 83 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip (Dk. 76 Saric), Bytyqi, Ufuk Akyol, Van de Streek (Dk. 76 Kaluzinski), Milosevic (Dk. 71 Larsson), Assombalonga (Dk. 71 Buksa)



Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Dk. 46 Serkan Asan), Murat Akça, Rassoul, Sequeirra (Dk. 46 Welinton), Çekiçi, Romero (Dk. 62 İbrahim Akdağ), Erdem Çalık (Dk. 78 Melih Güney), Kappel, Diaby, Umut Nayir (Dk. 46 Thiam)



Goller: Dk. 32 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Ufuk Akyol, Dk. 58 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 64 Thiam, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 90+4 Diaby, 90+4 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)







