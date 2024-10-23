Antalyaspor'da Emre Belözoğlu sesleri

Teknik direktör Alex de Souza'yla yolları ayırmayı planlayan Antalyaspor'da, Emre Belözoğlu ismi öne çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Emre Belözoğlu sesleri
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23 Ekim 2024 09:52
Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden ve 4 haftadır galibiyete hasret kalan Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza'nın yerine arayışların başladığı öğrenildi.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Ligde sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılarda yönetimin, şu an takım çalıştırmayan isimlerden Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Servet Çetin'i listesine aldığı bildirildi.

ÖN PLANDAKİ İSİM EMRE BELÖZOĞLU

Listedeki teknik direktör adayları arasında öne çıkan isimlerin ise daha önce Akdeniz ekibinde görev yapan Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu'nun adaylar arasında daha ön planda olduğu belirtildi.

 

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