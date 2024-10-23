Antalyaspor'da Emre Belözoğlu sesleri

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden ve 4 haftadır galibiyete hasret kalan Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza'nın yerine arayışların başladığı öğrenildi.



LİSTEDEKİ İSİMLER



Ligde sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılarda yönetimin, şu an takım çalıştırmayan isimlerden Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Servet Çetin'i listesine aldığı bildirildi.



ÖN PLANDAKİ İSİM EMRE BELÖZOĞLU



Listedeki teknik direktör adayları arasında öne çıkan isimlerin ise daha önce Akdeniz ekibinde görev yapan Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu olduğu kaydedildi. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Belözoğlu'nun adaylar arasında daha ön planda olduğu belirtildi.







