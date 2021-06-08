Antalyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, üç futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı
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08 Haziran 2021 13:42
ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi.

Kulüp başkanı Aziz Çetin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer sezonunu teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını özellikle istediği 3 futbolcuyla açtıklarını söyledi.

Futbolculardan Eren Albayrak'la 2 1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Çetin, "Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Hakan Özmert, Antalyaspor'u yuvası gibi gördüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl yarım kalan Avrupa hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak ise takımda aile ortamı olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir diğer savunma oyuncusu Veysel Sarı da sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.


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