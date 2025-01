Antalya'ya FIFA standartlarında 5 futbol sahası daha kazandırıldı

Futbol turizmi kapsamında futbol takımlarının en çok tercih ettiği Antalya ve ilçelerindeki futbol tesislerine bir yenisi eklendi.



Lara turizm merkezinde yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan 5 adet futbol sahası, devre arası kamp sezonunda yurt dışından birçok takımı Türkiye'ye getirdi.



Şu ana kadar Wisla Krakow. Korona Kielce, Polonya U17-18 Milli Takımları, Dynamo Dresden, Alemania Aachen ve Rot Weiss Essen kulüpleri tesislerde kamp yaparken antrenmanların yanı sıra hazırlık maçı oynama imkanı da buluyor.



Tss FC'nin hazırladığı ve Never Give Up Football Center Lara ismini verdiği kamp merkezinde 5 adet FIFA standartlarında saha, 6 adet soyunma odası, 2 adet hakem odası, 1 ofis ve 1 adet malzeme odası bulunuyor.



Tss FC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri gazetecilere yaptığı açıklamada "Hazırladığımız bu tesisler Antalya'daki son yapılan sahalar. Yaklaşık 1 yıl önce bölgede kiralama yöntemiyle sahiplendiğimiz araziye sahalarımızı yaptık. 15 gün önce de tesisimizi hizmete açtık. Şu ana kadar dünyanın çeşitli yerlerinden 13 adet süper lig takımı tesisimizde kamp yaptı. Kamp yapanlar arasında U17 ve U18 Polonya milli takımları, Polonya Süper Liginden Wisla Krakow. Korona Kielce, Almanya'dan Dynamo Dresden, Rot Weiss Essen ve Alemania Aachen, bizim ülkemizden Altınordu FK, Ispartaspor tesisimizi kullanan takımlar arasında. Bundan sonra da Rusya'dan süper lig takımları gelecek. Bölgedeki 5 yıldızlı otellerle olan anlaşmamız çerçevesinde konaklama otellerde, antrenmanlar ve hazırlık maçları tesisimizde olmak üzere kamplarını yaptırmaktayız.



'MART AYI SONUNA KADAR 55 TAKIMI AĞIRLAYACAĞIZ'



Yeni olmasına rağmen tesislerimizde bu sezon Mart ayı sonuna kadar aralarında dünyanın her yerinden milli takım ve süper lig takımlarının da olduğu 55 futbol kulübünü ağırlayacağız.



Şirketimize ait kendi tesisimizin olması bizim hayalimizdi. Şirket olarak 25 yıldır futbol kampları, 30 yıldır da turizm işi yapıyoruz. Yaklaşık maliyet 1.5 milyon dolar civarında.



Antalya'nın Belek ve Lara bölgesi özellikle Futbol turizminde kendisini aşmış durumda. Futbol takımları artık daha iyi sahalar istiyorlar. Futbol sahalarının daha modern ve gelişmiş olması lazım. Bölgede hazırlık maçları için butik statlara ihtiyaç var. Zira maçları antrenman sahalarında yaptırıyoruz. Bu da takımları etkiliyor. Türkiye olarak futbol turizminde rakiplerimiz İspanya, Portekiz, Dubai ve Malta gibi ülkeler. Onlar önümüze geçtiler çünkü organizasyonlarını stadyumlarla yapıyorlar. Belek ve Lara bölgesine küçük küçük de olsa statlar yapılması lazım ki büyük isimli takımları bölgemize çekebilelim" şeklinde konuştu.



Tss FC organizasyon müdürü Sakır Ak ise "Futbol turizm sezonu Ocak ayında başlayıp Mart ayı sonunda, hatta Nisan'da sona eriyor. Tesisimizde 5 sahamız var. Seneye 2 saha daha yapacağız. Yeni olmamıza rağmen şimdiden çok talep var" dedi.