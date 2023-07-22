Ankaragücü Polonyalı kaleciyi transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü Polonyalı kaleciyi transfer etti!
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22 Temmuz 2023 20:45
MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti.

 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi elinde olan ve son olarak Almanya'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tecrübeli kaleci, geçen sezon Augsburg formasıyla Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 23 maça çıktı.

Gikiewicz, Bundesliga'da ayrıca Freiburg ve Union Berlin formaları giydi.

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