Ankaragücü'nün galibiyetine, Kocaelispor izin vermedi

Trendyol 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Kocaelispor ile Ankaragücü berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nün galibiyetine, Kocaelispor izin vermedi
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10 Mart 2025 22:29
Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor ile play-off hattına yaklaşmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erd.

Konuk ekip Ankaragücü'ünün golünü 26. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.

Kocaelispor'da Markao, 79. dakikada attığı golle maçın skorubunu belirledi.

Bu beraberliğin ardından Kocaelispor, 58, Ankaragücü ise 38 puana ulaştı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ankaragücü, Iğdır FK'yı ağırlayacak.


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