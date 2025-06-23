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23 Haziran
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23 Haziran
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Ankaragücü'ne altyapıdan 2 ekleme

Ankaragücü, genç futbolcularıyla sözleşme imzaladı.

calendar 23 Haziran 2025 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankaragücü'ne altyapıdan 2 ekleme
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MKE Ankaragücü Kulübü, genç futbolcular Hasan Nazarov ve Berat Dolu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişip 19 yaş altı takımımızda sergiledikleri başarılı performanslarla öne çıkan genç futbolcularımız Hasan Nazarov ve Berat Dolu, kulübümüzle profesyonel sözleşme imzalamıştır." denildi.


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