Angelino: "Hedefim İspanya"

Roma forması giyen Angelino, hedefinin İspanya Milli Takımı'na gitmek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Angelino: 'Hedefim İspanya'
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05 Mart 2025 18:33
Son güncelleme 05 Mart 2025 18:35
Roma forması giyen Angelino, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Angelino, "Ranieri'nin beni kullanma, oynatma şeklini seviyorum. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum." dedi. [Editör Notu: Sol kanat bek]

Performansı için mutlu olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Şu anda mutluyum ama takımın durumu ve performansı için daha da mutluyum. Eğer bu kadar iyi oynuyorsam, bu takım sayesinde." diye konuştu.

Hedefinin milli takım olduğunu söyleyen Angelino, "İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmek benim hayalim ve kendim için belirlediğim bir hedef. Çok çalışarak bunu başarabilir ve çağrılmayı hak edebilirim." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Angelino, son olarak Athletic Bilbao karşılaşması için, "Onlara karşı sakin ve öz güvenli oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Roma'da bu sezon 38 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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