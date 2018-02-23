Andrew Cole, yeğeni sayesinde hayatta kaldı!

Manchester United'ın eski oyuncusu Andrew Cole, 2015 yılından bu yana çektiği böbrek yetmezliği hastalığından yeğeni sayesinde kurtuldu.
Doktorların hayatta kalma şansının az olduğunu söylediği Andrew Cole'un yardımına 28 yaşındaki yeğeni Alexander Palmer koştu.
Amcası için böbreğini veren Palmer, ünlü futbolcunun hayatını kurtarırken operasyonun ardından konuşan Cole, duygusal sözlerde bulundu.
''AMCA SENİ BÖYLE GÖRMEKTEN SIKILDIM''
Cole, ''Uzun zamandır bir cehennemin içindeydim. Alexander, amca artık seni böyle görmekten sıkıldım dedi ve böbreğini vermek istedi. Böbreklerimiz uyuştu ve organ nakli oldum'' sözlerini kullandı.
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Doktorların hayatta kalma şansının az olduğunu söylediği Andrew Cole'un yardımına 28 yaşındaki yeğeni Alexander Palmer koştu.
Amcası için böbreğini veren Palmer, ünlü futbolcunun hayatını kurtarırken operasyonun ardından konuşan Cole, duygusal sözlerde bulundu.
''AMCA SENİ BÖYLE GÖRMEKTEN SIKILDIM''
Cole, ''Uzun zamandır bir cehennemin içindeydim. Alexander, amca artık seni böyle görmekten sıkıldım dedi ve böbreğini vermek istedi. Böbreklerimiz uyuştu ve organ nakli oldum'' sözlerini kullandı.
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