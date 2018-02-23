Andrew Cole, yeğeni sayesinde hayatta kaldı!

'ın eski oyuncusu, 2015 yılından bu yana çektiği böbrek yetmezliği hastalığından yeğeni sayesinde kurtuldu.Doktorların hayatta kalma şansının az olduğunu söylediği Andrew Cole'un yardımına 28 yaşındaki yeğenikoştu.Amcası için böbreğini veren Palmer, ünlü futbolcunun hayatını kurtarırken operasyonun ardından konuşan Cole, duygusal sözlerde bulundu.Cole, ''Uzun zamandır bir cehennemin içindeydim. Alexander, amca artık seni böyle görmekten sıkıldım dedi ve böbreğini vermek istedi. Böbreklerimiz uyuştu ve organ nakli oldum'' sözlerini kullandı.