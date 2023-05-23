Andrea Pirlo: "Mağlubiyet kaçınılmaz oldu"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo: 'Mağlubiyet kaçınılmaz oldu'
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22 Mayıs 2023 22:42
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 00:28
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan İtalyan teknik adam, şu sözleri kullandı;

"Bu tip maçlarda böyle bir oyun sergilediğinizde, bu skorlar ya da mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. İyi değildik. Çok hata yaptık. Pozisyon da verdik. Sonuç böyle oldu, üzgünüz"

Pirlo, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da kısa bir değerlendirme yaptı ve, "Böyle oynarsanız maçları kaybedersiniz. Çok açık verdik. Hediye ettiğimiz goller oldu. Ligin bitmediğini anlayamadık. Bunu anlamak gerekiyor." dedi. 




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