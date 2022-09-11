Andrea Pirlo: 'Bitiricilik eksiğimiz vardı'

Süper Lig'de Giresunspor'la 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo maç sonu açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde;



"Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutmak istiyorduk ama burada boşlukları değerlendiremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda yine bu maçta da olduğu gibi bitiricilik eksikliğimiz vardı. Oyunun kontörlünü elimize alacakken penaltı ile karşılaştık ve oyunun bütün şekli değişti. Maçtan maça değişen bir şey tempo. Bugün oynadığımız maçta rakibin kapanacağını biliyorduk. Daha sabırlı şekilde topu çevirdik. Kale önünde etkisiz olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel anlamda istediğimiz oyun şeklini sağladık, ama kale önündeki yetersizliklerden dolayı maç bu şekilde gerçekleşti"





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