Andre Drummond ve Cavs, resmi olarak yolları ayırdı!

Cleveland Cavaliers genel menajeri Koby Altman, takımın Andre Drummond ile sözleşmesinin son yılını ödeme anlaşmasına vardığını açıkladı.



Sınırlı başarıya sahip takımlarda oynamasına rağmen üretken bir ribaundcı olan Drummond, serbest oyuncu olacak.



Altman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Andre'ye hem saha içinde hem de saha dışında ekibimize yaptığı katkılardan ötürü ve bu süreçte kendisiyle ve temsilcisiyle birlikte ilerlerken profesyonelliği ve sağladığı karşılıklı işbirliği için teşekkür etmek istiyorum. Andre'ye bir insan ve oyuncu olarak büyük saygı duyuyoruz. Burada hem ekibimizin hem de Andre'nin yararına olan bir sonuca ulaştığımız için mutluyuz. Kendisine ve ailesine gelecekte en iyisini diliyoruz."



New York Knicks, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Boston Celtics ve Charlotte Hornets'ın, Drummond'a teklif verecek olan takımlar arasında yer aldığı bildirilmişti.



