Anderson Talisca şova devam ediyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.

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Anderson Talisca şova devam ediyor
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27 Şubat 2025 16:35
Son güncelleme 27 Şubat 2025 16:59
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.

Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.

Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.


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