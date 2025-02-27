Anderson Talisca şova devam ediyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında attığı gollerle skor katkısını yükseltmeye devam etti.
Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.
Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.
Daha önce kupadaki Erzurumspor maçında ve ligdeki Alanyaspor maçında birer gol atan Anderson Talisca, kupanın son grup haftasında da sahneye çıktı.
Gaziantep FK ağlarını 2 kez havalandırmayı başaran Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta 4. golünü atmış oldu.
🟡🔵Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Gaziantep'te öne geçti. pic.twitter.com/XwPhNfRIFX
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025
Anderson Talisca, tam köşeye 🎯pic.twitter.com/hKVtRovJXQ
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025