Anderson Talisca: "Kendimi çok iyi hissediyorum"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anderson Talisca: 'Kendimi çok iyi hissediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 18:12

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Ziraat Türkiye Kupası B grubu son maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Galibiyeti değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Mutluyuz elde ettiğimiz sonuçtan dolayı. Fenerbahçe'ye adaptasyonum çok iyi gerçekleşti. Hocalarım, futbolcu arkadaşlarım destek oldular. İdmanlarda en iyimi vermeye çalışıyorum. Takıma yardım için hazırım." dedi.

Son olarak performansı ve fiziksel durumu hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, "İyi performans göstermeye başladım, bu geçen süreden sonra. Takım arkadaşlarım da çok iyi çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulüpteki herkes bana yardımcı oluyor. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum kendimi. Takımıma ilerideki maçlarda çok iyi yardımcı olacağım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery