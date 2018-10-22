"İDDİAMIZI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN KAZANMALIYIZ"

ANDERLECHT, İLK 2 MAÇ GOL ATAMADI

Anderlect'in Belçikalı orta saha oyuncusu Pieter Gerkens, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi grup maçı öncesi Belçika basınına açıklamalarda bulundu.Son oynadıkları Cercle Bruge maçında 1 gol 2 asist ile oynayan Gerkens, "Geçen sezondan daha iyi olmak istiyorum ve bunun yolu daha efektif olmak, skora daha fazla katkı sağlamak ve ben de bunun üzerine çalışıyorum." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşü sorulan 23 yaşındaki orta saha, "Takım olarak bu maçın öneminin farkındayız. Avrupa'daki iddiamızı devam ettirebilmek için Fenerbahçe'ye karşı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Hepimiz bu maça çok konsantreyiz. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve 90 dakika boyunca iyi oynamak zorundayız." dedi.Maçta fiziksel gücün önem taşıyacağını belirten Gerkens, "Fiziksel olarak 90 dakika boyunca ayakta kalmalıyız ve 90 dakikalık zor bir mücadeleye hazır olmalıyız. Fenerbahçe karşısında 1 dakika bile düşmeden oynammamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Anderlecht, ilk maçında Spartak Trnava'ya deplasmanda 1-0, ikinci maçında Dinamo Zagreb'e evinde 2-0 mağlup olmuştu.Anderlecht'te bu maç öncesi Alexis Saelemaekers, Emmanuel Adjei ve Elias Cobbaut'un sakatlıkları bulunuyor.