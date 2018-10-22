UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, 25 Ekim perşembe günü saat 19:55'te Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.D Grubu'nda Anderlecht maçı öncesinde 3 puanı bulunan Fenerbahçe, henüz puanı olmayan Belçika temsilcisini deplasmanda devirerek taraftarlarını sıkıntılı günler geçirdiği bu dönemde biraz olsun mutlu etmek istiyor.Bu arada Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçı canlı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi Fenerbahçe'nin Anderlecht mücadelesini de yayınlaması bekleniyor.