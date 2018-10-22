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Anderlecht - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçın kanalı belli oldu mu?

Kaynak: Sporx.com
Anderlecht - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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22 Ekim 2018 12:18
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, 25 Ekim perşembe günü saat 19:55'te Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.

D Grubu'nda Anderlecht maçı öncesinde 3 puanı bulunan Fenerbahçe, henüz puanı olmayan Belçika temsilcisini deplasmanda devirerek taraftarlarını sıkıntılı günler geçirdiği bu dönemde biraz olsun mutlu etmek istiyor.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu arada Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçı canlı yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. Ancak beİN Sports'un daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi Fenerbahçe'nin Anderlecht mücadelesini de yayınlaması bekleniyor.

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