Ancelotti'nin sözleri Mourinho'yu hatırlattı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son dönemde yaptığı fikstür eleştirisiyle gündeme geldi.



İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının ardından Villarreal maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz neden cumartesi oynuyoruz! Fikstürü anlamış değilim. Tamamen dinlenmek için 72 saatten fazlasına ihtiyacımız var. Ocak ayından bu yana her 2-3 günde bir maç oynuyoruz ve bu herkes için çok fazla!" dedi.



Ancelotti'nin fikstürle ilgili tepkisi Villarreal maçının ardından da devam etti. Başarılı teknik adam, bu kez, "Bu, son kez 72 saatten az dinlenerek oynadığımız bir maçtı! Bunu bir daha asla yapmayacağız. Aksi takdirde maça çıkmayacağız." sözlerini sarf etti.



İspanyol basınından Sport ise Ancelotti'nin bu açıklamalarının Real Madrid'in eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu hatırlattığını gündeme taşıdı.



"JOSE MOURINHO BAŞLATTI"



Sport'taki söz konusu haber, "Fikstür savaşını Jose Mourinho başlattı." başlığıyla verildi.



Mourinho da Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde, 2011 yılının mart ayında Barcelona ve kendi fikstürleri hakkında açıklama yapmıştı.



Portekizli teknik adam, o dönem Real Madrid'in çarşamba (Şampiyonlar Ligi) - cumartesi oynaması ve Barcelona'nın salı (Şampiyonlar Ligi) - pazar oynamasının ardından, "Herkes rekabet etmek için aynı fırsatlara sahip değil. Herkes aynı kurallara göre oynamıyor. Rekabet açık değil." demişti.



Mourinho, ayrıca o dönem La Liga'nın, Barcelona'yı ligi mümkün olduğunca çabuk bitirmesi için desteklediğini ima etmişti. 62 yaşındaki teknik adam, o dönem, "La Liga'yı bitirmek istiyorlar ve belki ben de onlara yardım ederim!" sözlerini sarf etmişti.



Söz konusu açıklamaların yapıldığı dönemde, İspanya La Liga'da Real Madrid, Barcelona'nın 7 puan gerisinde bulunuyordu. Mourinho, daha sonra yaptığı açıklamada, olası puan kayıplarının şampiyonluk şanslarını bitireceğini kabul etmişti.



ŞAMPİYON BARCELONA OLMUŞTU



İspanya La Liga'da 2010-2011 sezonunda Barcelona, 96 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı. Real Madrid ise 92 puanla ligi ikinci sırada tamamlamıştı.



