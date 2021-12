Ancelotti: 'Benzema dünyanın en iyi forveti'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Ancelotti yaptığı açıklamada, "Her maçta çok iyi mücadele ediyoruz. Sezonun ilk bölümünde ligde Espanyol'a, Şampiyonlar Ligi'nde de Sheriff'e karşı aldığımız mağlubiyetler var, onun dışında çok iyi gidiyoruz. Bu sonuçlar da Modric ve Kroos'un kadroda olmamasından kaynaklıydı. İkisi de döndüğünde takımın çok net bir kimliğe büründüğünü herkes gördü." dedi.



"TAKIM BÖYLE KURULUR"



Takımdaki oyuncuların birbirleriyle olan rekabetine değinen teknik adam, "Bir takım tam olarak böyle kurulur, Herkes kapasitesini iyi değerlendirmeli ve meslektaşlarının hizmetine sunmalıdır. Takım, oyuncuların her birinin teknik, fiziksel ve taktik kapasitelerinin karıştırılmasıyla oluşturulur. Madrid bunu yapıyor ve bu yüzden çok iyi rekabet ediyorlar." şeklinde açıklama yaptı.



Takımın yıldızı Luka Modric'in yaşına rağmen çok iyi bir performans gösterdiğine değinen Ancelotti, "Luka ve şu anki tüm oyuncular kendilerine çok iyi bakıyorlar. Antrenman, diyet, bakım vs. Bu, mevcut futbolcuların daha fazla maç olmasına rağmen oynayabileceği anlamına geliyor. Modric, Cristiano Ronaldo veya Ibrahimovic gibi oyuncuların yaşına ulaşanlar büyük bir meziyete sahipler." dedi.



"MODRİC, KROOS VE CASEMİRO OLAĞANÜSTÜLER"



Kroos ve Casemiro'ya da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Üçü de bugün dünyanın en iyi ortalamasını oluşturuyor. Modric, Kroos ve Casemiro o kadar çok tecrübeye ve o kadar çok futbol bilgisine sahipler ki, olağanüstüler." ifadelerini kullandı.



"BENZEMA DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ"



Benzema'nın dünyanın en iyi forveti olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bence Benzema dünyanın en iyi forveti, büyük bir yetenek. Cristiano Ronaldo ve Haaland kadar var. O fark yaratan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi'nin favorisinin olmadığını söyleyen Ancelotti, "Söz verebileceğim tek şey var, Madrid'in sonuna kadar rekabet edeceği. Bu yıl Şampiyonlar Ligi için net bir favori yok." şeklinde konuştu.



"LALİGA'DA ÇOK İYİ TAKIMLAR VAR"



LaLiga şampiyonluğunun kesin olmadığını belirten Ancelotti, "Şuanda Küçük bir avantajımız var. Atletico ve Barça gibi bazı rakiplerin biraz daha uzakta olduğu doğru. LaLiga çok karmaşık bir lig, asla kolay bir oyun olduğunu söyleyemezsiniz. Çok iyi takımlar var. Tüm takımların oyun kalitesi iyi." açıklamasını yaptı.



Real Madrid'in yeni stadı ile ilgili de konuşan teknik adam, "Yeni stadyumun açıldığı gün orada, yedek kulübesinde olmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.





