Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail sona erdi

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, 15 ülkeden 1226 sporcunun katılımı ile koşuldu. Kıyasıya mücadelenin ardından dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında yeniden koşucularla buluştu. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'de 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K'lık etaplarda koşuldu. 15 ülkeden 1226 sporcu, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na, Akdeniz'in büyüleyici manzaraları eşliğinde uzanan rotalarda koşu deneyimi yaşadı. Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru katılımcıların beğenisini topladı. 100K erkeklerde Mehmet Soytürk 11:18:22.34'lük derecesiyle, kadınlarda Doğa Canik 17:43:13.00'lık derecesiyle birincilik elde etti.Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi.Öte yandan minik sporcuların Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde yer aldığı Çocuk Koşusu renkli anlara sahne oldu.Bu yıl Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 1226 sporcu, Marmaris'in doğasında buluştu. Organizasyona; Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan katılan sporcular, Marmaris'in maviyle yeşili buluşturan rotalarında unutulmaz bir deneyim yaşadı.Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'in ikinci yılında parkur rekorları kırıldı. 30K'da mücadele eden Üzeyir Söylemez, 2:10:43.32 derecesiyle, 16K'da Mustafa Çınar ise 1:08:08.43'lük derecesiyle parkur rekoruna imza attı.Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'da yer alan sporcular, koşu deneyimlerini ölümsüzleştirdi. Marmaris'in eşsiz doğasındaki parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdular.-100K Erkekler-1- Mehmet Soytürk 11:18:22.34 (Türkiye)2- Igor Koromyslov 12:22:28.14 (Rusya)3- Erman Denk 12:53:01.11 (Türkiye)-100K Kadınlar-1- Doğa Canik 17:43:13.00 (Türkiye)-70K Erkekler-1- Mehmet Zeki Sarı 8:50:32.12 (Türkiye)2- Şakır Atmaca 9:04:05.27 (Türkiye)3- Ergün Kızılaslan 9:44:59.35 (Türkiye)-70K Kadınlar-1- Elena Töreli 10:59:57.5 (Türkiye)2- Filiz Yeni 11:06:14.43 (Türkiye)3- Nurten Erbek 11:31:12.05 (Türkiye)-48K Erkekler-1- Oğuzhan Emre Singer 4:15:52.68 (Türkiye)2- Necati Aktaş 4:24:07.82 (Türkiye)3- Aleksei Ivanov 4:45:28.57 (İsveç)-48K Kadınlar-1- Aleksandra Poliakova 5:03:50.60 (Rusya)2- Beyza Güzel 5:18:49.37 (Türkiye)3- Gülşen Çerçi 5:32:36.12 (Türkiye)-30K Erkekler-1- Üzeyir Söylemez 2:10:43.32 (Türkiye)2- Halil İbrahim Güneş 2:15:48.24 (Türkiye)3-Emre Kartal 2:17:36.45 (Türkiye)-30K Kadınlar1- Fatma Taş 2:38:27.88 (Türkiye)2- Nina Bychkov 2:51:02.67 (Türkiye)3- Daria Boichuk 2:51:45.55 (Türkiye)-16K Erkekler-1- Mustafa Çınar 1:08:08.43 (Türkiye)2- Hacı Sebahattin Çavga 1:09:12.41 (Türkiye)3- Mehmet Aydıngör 1:10:24.00 (Türkiye)-16K Kadınlar-1- Esen Cıvlan 1:24:55.42 (Türkiye)2- Gülce Çelik 1:26:42.87 (Türkiye)3- Çağla Elmas 1:27:13.63 (Türkiye)-5K Erkekler-1- Hacı Sebahattin Çavga 0:20:16.35 (Türkiye)2- Ababekir Karanal 0:21:04.46 (Türkiye)3- Mehmet Aydıngör 0:21:35.23 (Türkiye)-5K Kadınlar-1- Fatma Taş 0:23:57.57 (Türkiye)2- Aliye Ayta 0:26:29.40 (Türkiye)3- Tuğba Koç 0:27:16.33 (Türkiye)Düzenlenen törene; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Başkan Yardımcıları Pelin Paka Yaylalı ile Tunç Telli, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü İlker Köklük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Brooks Türkiye Marka Direktörü Gökhan Kolutek, Marmaris Genç İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal dereceye girenlere ödül verdi.Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise organizasyona destekte bulunan kurum ve kuruluşlara plaket takdim etti.Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, düzenlenen törende yaptığı açıklamada, "Biz bu ekiple daha önce Bursa'da görevdeyken Uludağ'da benzer bir organizasyon yapmıştık. Daha sonra böylesine güzel bir coğrafyayı öksüz bırakamazdık. Geçen yıl birincisini, bu sene de hep beraber ikincisini yapıyoruz. Çok candan bir ekip var. En önemlisi de bu kadar insanın çoluğuyla çocuğuyla buraya gelmesi ve içinde yaşam ve spor coşkusuyla burada olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse yaşam sevinçsiz ve sporsuz kalmasın" dedi.Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, bu sene yarışın ikincisinin gerçekleştiğini hatırlatarak,diye konuştu.Kendisinin de ultra maraton koşucusu olduğunu ifade eden Engin Çetinay, "Türkiye'de koşu sektörü ve kültürü daha yeni gelişiyor. Yurt dışına baktığımız zaman daha emekliyoruz diyebilirim, yüzde 10 kapasitemize bile ulaşmamışızdır. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra'nın en büyük özelliği 2 parkurunun tamamen teknik zeminde Karya Yolu'nda geçmesi. Diğer 3 parkurun ise koşulabilir zeminde geçmesi. Dolayısıyla her seviyeden koşucuya hitap eden bir parkur. Koşuda şöyle bir şey var; bir sporcu geldi yarıştı, parkur sert geldi kendisine koşmayı bırakabilir. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Organizasyonu düzenlerken yelpazeyi geniş tutmaya çalışıyoruz. Bugün çocuk koşusundaki enerjiyi gördünüz, oradan 10 çocuk bile spordan etkilenmiş olsa bizim için müthiş bir olay. Yurt dışına gittiğimizde bizi en çok üzen şey hafta sonu ailece herkes yürüyor, bizde de koşucu arkadaşlarımızın aileleri ve çevreleri ile oluşup bu kültürü böyle daha ileriye götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Bölgenin turizm sezonunu uzatmaya yönelik tarih seçtiklerini vurgulayan Engin Çetinay, "Kasım ayındayız, burada sezon kapandı ama 1 hafta daha buradaki ekonomiye katkı sunmak bizim için çok önemli. Organizasyonu önümüzdeki sene nisan ayında gerçekleştireceğiz. Bu sefer sezon açılışında buraya bir enerji katacağız. Deyim yerindeyse buranın bir tozunu alacak" ifadelerini kullandı.