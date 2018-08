Anadolu Efes, yeni logosunu tanıttı!

İŞTE ANADOLU EFES'İN YENİ LOGOSU

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni logosunun merkezinde; adanmışlığa, gelişmeye ve hiçbir zaman pes etmemeye vurgu yapan mavi ok ile zaferleri, liderliği, etik kuralları, altyapı eğitim sistemini ve tutkuyu simgeleyen meşalenin birleşiminden doğan "Alev Alan Yıldız" yer alıyor. Koyu mavi zeminli logoda Anadolu Efes Spor Kulübü yazısı, kulübün kuruluş yılı ve açık mavi çerçeve ise tamamlayıcı unsurlar olarak bulunuyor.Türk sporunun dinamiklerini sportif başarıların yanı sıra altyapı eğitim sistemi, eğitim vizyonu, sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama faaliyetleri ve iletişim çalışmaları ile 1976 yılından bu yana değiştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp tarihinin en önemli adımlarından birini, 2018 -2019 sezonu öncesinde atıyor.Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı ve Turkish Airlines EuroLeague Yönetim Kurulu'nda yer alan kulüplerden biri olan Anadolu Efes, kulüp kimliğinin daha çağdaş, daha modern ve daha yenilikçi bir dış görünüşe sahip olması adına kulüp logosunu değiştiriyor.Dünyaca ünlü markalara tasarım hizmeti veren ve Anadolu Efes markalarına yaptığı kurumsal kimlik çalışmaları ile firmaya World Branding Awards'ta "Yılın Markası" ödülünü kazandıran Brown&co, şimdi de Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni logosunu tasarladı. Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni logosu ile birlikte başarılarla dolu tarihini modern tasarım vizyonuyla birleştiriyor.2018 – 2019 sezonuna yepyeni ve güçlü bir kadro ile hazırlandıklarını belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise logo değişimi sürecini şu şekilde değerlendirdi:"Türk basketbolunun en köklü, en başarılı ve en vizyonlu kulüplerinden biri olarak logomuz başta olmak üzere kurumsal kimliğimizi, günümüz anlayışına daha da uyumlu hale getirdik. Yeni logomuz ve sağlam temellerin üzerine kurulmuş kulübümüzün gücüyle, geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri ve öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz basketbol kültürünü daha da ileri taşımak istiyoruz.Keyif aldığımız oyunu ortaya koyarken bir amaç için kenetlenmek ve basketbolseverleri de bunun bir parçası olarak yanımızda görmek istiyoruz."Logo tasarım sürecinde yenilikçi, çağdaş ve genç nesle hitap eden bir perspektif ile hareket ettiklerini dile getiren Brown&co kurucularından Dave Brown ise yeni kulüp logosu ile ilgili şu bilgileri verdi:"Brown&co olarak Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni kurumsal kimliğini ve logosunu oluşturmaktan dolayı kendimizi çok ayrıcalıklı hissediyor ve bundan gurur duyuyoruz. Çalışmalarımıza başlamadan önce kulüp yetkililerinden kapsamlı ve ihtiyaçların net bir şekilde belirtildiği bir brief aldık. Başarılı kurumsal kimlik çalışmaları, kapsamlı ve doğru brief sayesinde oluşturulur.Tasarım aşamasına geçmeden önce ise kapsamlı bir araştırma süreci de gerçekleştirdik. Kulübün paydaşı olan 13 kuruluştan farklı alanlarda uzman 40'tan fazla kişi ve Anadolu Efes taraftarlarının katıldığı araştırma sürecinde kulüp logosuna yönelik beklentileri belirledik. Sonrasında ise Brown&co olarak küresel spor trendleri, basketbol trendleri ve rakip analizi gibi alanlarda araştırmalar yaptık. Tasarım sürecinde Anadolu Efes Spor Kulübü'nün ilkelerini de göz önünde bulundurduk. Bunlar ise Türk basketbolunun lideri olma, kazanma alışkanlığı, etik değerler, altyapı eğitim sistemi ve takım çalışmasıydı.Bu prensiplere dikkat ederek tasarladığımız yeni logonun merkezinde adanmışlığa, gelişmeye ve hiçbir zaman pes etmemeye vurgu yapan mavi ok ile zaferleri, liderliği, etik kuralları, altyapı eğitim sistemini ve tutkuyu simgeleyen meşalenin birleşiminden doğan "Alev Alan Yıldız"a yer verdik. Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni logosu ile birlikte herkese şu mesajı veriyor:Oyuncu yetiştirme ve basketbol kültürü aşılama konularında akla gelen ilk takım olan Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı karşılaşmalar için Sinan Erdem Spor Salonu'na bekliyor.