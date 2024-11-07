Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 8. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport, EXXEN ve Bilyoner TV'de yayınlanacak.



Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor.



Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.



- Avrupa'da 844. randevu



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak.



Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Euroleague'de ise 596. müsabakasını yapacak.



Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.



