Anadolu Efes'in dev planı: Kendrick Nunn

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Anadolu Efes, büyük bir transferi bitirmek istiyor.



İtalyan basınından Sportando'nun haberine göre; Anadolu Efes, sezonu Panathinaikos'ta geçiren ABD'li yıldız Kendrick Nunn'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.



Haberde, Panathinaikos'un Nunn'ı takımda tutmak istediği ancak Anadolu Efes'in bu transferi bitirmek için dev bir teklife hazırlandığı kaydedildi.



29 yaşındaki ABD'li gard, bu sezon Panathinaikos formasıyla THY EuroLeague'de 14.8 sayı 2.4 ribaunt ve 3 asist ortalamaları ile oynuyor.





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