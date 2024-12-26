Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaştı.
Gaston Medecin Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 94-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 3 maç sonra kaybetti ve Euroleague'de 8. mağlubiyetini aldı. Monaco ise ligde 12. kez kazandı.
Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Monaco ise deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.
1. PERİYOT: Monaco 22-13 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Monaco 27-21 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Monaco 20-20 Anadolu Efes
4. PERİYOT: Monaco 25-21 Anadolu Efes
Gaston Medecin Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 94-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 3 maç sonra kaybetti ve Euroleague'de 8. mağlubiyetini aldı. Monaco ise ligde 12. kez kazandı.
Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Monaco ise deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.
1. PERİYOT: Monaco 22-13 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Monaco 27-21 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Monaco 20-20 Anadolu Efes
4. PERİYOT: Monaco 25-21 Anadolu Efes