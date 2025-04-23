Anadolu Efes büyük fırsat tepti!

Anadolu Efes, 12 sayılık farkı koruyamadı ve Atina'da Panathinaikos'a yenilerek seride 1-0 geri düştü.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes büyük fırsat tepti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 23:24
Son güncelleme 23 Nisan 2025 00:00
Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-Off serisi 1. maçında Panathinaikos Aktor'a deplasmanda 87-83 yenildi.

3. çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 12'ye kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamadı.

Üç maç kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı perşembe akşamı yine Atina'da oynanacak.

Salon: OAKA

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos: Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2, Mitoglou 2

Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2, Willis 11

1. Periyot: 21-18

Devre: 40-48

3. Periyot: 64-72

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery