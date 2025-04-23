Anadolu Efes büyük fırsat tepti!

Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-Off serisi 1. maçında Panathinaikos Aktor'a deplasmanda 87-83 yenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
3. çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 12'ye kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamadı.
Üç maç kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı perşembe akşamı yine Atina'da oynanacak.
Salon: OAKA
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Arturas Sukys (Litvanya)
Panathinaikos: Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2, Mitoglou 2
Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2, Willis 11
1. Periyot: 21-18
Devre: 40-48
3. Periyot: 64-72
3. çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 12'ye kadar çıkaran Anadolu Efes, üstünlüğünü koruyamadı.
Üç maç kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı perşembe akşamı yine Atina'da oynanacak.
Salon: OAKA
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mehdi Difallah (Fransa), Arturas Sukys (Litvanya)
Panathinaikos: Cedi Osman 11, Grant 3, Nunn 15, Hernangomez 20, Ömer Yurtseven 14, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 13, Gabriel 2, Mitoglou 2
Anadolu Efes: Larkin 17, Bryant 14, Thompson 8, Poirier 17, Ercan Osmani, Nwora 3, Smits 3, Dozier 8, Oturu 2, Willis 11
1. Periyot: 21-18
Devre: 40-48
3. Periyot: 64-72