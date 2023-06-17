Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluğunu elde etti

Play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 16. şampiyonluğunu elde etti
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17 Haziran 2023 21:48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

En fazla şampiyonluk kazanan Anadolu Efes

Bu sezona kadar ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, daha önce 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarını şampiyonluğa tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin 10, basketbol şubesini daha önce kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon 4. kez play-off finalinde mücadele eden Pınar Karşıyaka, daha önce 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ergin Ataman, şampiyonluk sayısında Aydın Örs'ü yakaladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde 6. şampiyonluğunu kazandı.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes'in başında ulaşan Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş, bir sezon sonra da Galatasaray'ın başında ipi göğüsledi. Tecrübeli teknik adam 2018-2019 ve 2020-2021'de yine Anadolu Efes ile kupayı kazandı.

50 yaşında hayatını kaybeden ve lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Aydan Siyavuş, en fazla kupa kaldıran antrenör konumunda bulunuyor. Şampiyonluk sayısı da Aydın Örs'ü yakalayan Ataman, Örs'le Siyavuş'u takip ediyor.

2014-2015'te Pınar Karşıyaka'yı şampiyon yapan Ufuk Sarıca, Anadolu Efes serisini kaybederek 2. şampiyonluğuna ulaşamadı.

Şampiyonlar

Ligde şampiyonluğa ulaşan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

Sezon Şampiyon Başantrenör
1966-67 Altınordu Samim Göreç
1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp
1968-69 Galatasaray Petar Simenov
1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp
1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu
1971-72 İTÜ Samim Göreç
1972-73 İTÜ Öner Şaylan
1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena
1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay
1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün
1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi
1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş
1984-85 Galatasaray Nur Germen
1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu
1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu
1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp
1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp
1989-90 Galatasaray Faruk Akagün
1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz
1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs
1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs
1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs
1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz
1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs
1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs
1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz
1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa
1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören
2000-01 Ülkerspor Murat Didin
2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2005-06 Ülkerspor Murat Özyer
2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs
2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic
2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman
2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic
2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija
2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman
2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman
2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic
2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca
2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic
2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic
2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic
2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman
2019-20 Tamamlanamadı
2020-21 Anadolu Efes Ergin Ataman
2021-22 Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic
2022-23 Anadolu Efes Ergin Ataman
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