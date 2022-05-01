Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.



Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay da 1 kez liderlik yaşadı. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.



Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti



Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu elde ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.



Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.



Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.



Anadolu'dan 11 sezon sonra şampiyon çıktı



Trabzonspor'un sezonu şampiyon tamamlamasıyla Anadolu'da 11 sezon sonra şampiyon çıktı.



Trabzonspor'un sezonu şampiyon tamamlamasıyla 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etti.



En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.





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